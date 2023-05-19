Пропускную способность «Краскино» увеличили

В автомобильном пункте пропуска «Краскино» на границе с Китаем обустроили дополнительную полосу движения на грузовом направлении. В результате пропускная способность АПП повысится на четверть: плюс 25-30 машин в сутки.

С момента открытия погранперехода в «Краскино» действовало четыре полосы движения: две полосы грузового автотранспорта (одна на въезд, одна на выезд) и две — пассажирского (одна на въезд, одна на выезд). МАПП рассчитан на пропуск 48 грузовых транспортных средств и 40 автобусов в сутки. Но фактический трафик давно превысил расчетные показатели, сотрудники государственных контрольных органов ежедневно оформляют порядка 100-120 машин, рассказали Fishnews в пресс-службе Росгранстроя.

«Дополнительная полоса на грузовом направлении начала работать в тестовом режиме 28 апреля. Сотрудники государственных контрольных органов используют ее в зависимости от ситуации: на въезд или на выезд из страны. За время эксплуатации ее эффективность доказана. В пиковый период (2 мая) через пункт пропуска прошло 152 транспортных средства (133 грузовых и 19 автобусов)», — отметили в пресс-службе.

18 мая на заседании координационного совета было принято решение об использовании дополнительной полосы движения на постоянной основе.

Обустройство этой полосы повысит пропускную способность действующего АПП «Краскино», пока не будет реконструирован новый пункт пропуска на соседнем земельном участке. Завершение работ намечено на конец 2024 г. Новый погранпереход сможет пропускать до 750 транспортных средств в сутки.

Напомним, через погранпереход «Краскино — Хуньчунь» в Китай экспортируют живого краба и замороженные морепродукты.

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