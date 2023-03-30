Юрий Трутнев дал новые поручения по «Краскино»

Состояние международных автомобильных пунктов пропуска — больной вопрос инфраструктуры, но ситуация с «Краскино» изменилась к лучшему, заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Во время поездки в Приморье вице-премьер — полпред Юрий Трутнев проинспектировал ход строительства нового пункта пропуска «Краскино». Зампреда правительства сопровождал губернатор Олег Кожемяко.

Новый МАПП обещают сдать в ноябре 2024 г. «Состояние пунктов пропуска в течении нескольких лет является больным вопросом инфраструктуры. Но сегодня ситуация лучше, чем во время прошлого посещения. Новый пункт пропуска строится. Коллеги из Минтранса заявили, что сдадут его в ноябре 2024 года», — отметил Юрий Трутнев.

Сейчас на погранпереходе ежедневно оформляется до 110 автомобилей, при этом за счет оптимизации потоков увеличилась пропускная способность на грузовом направлении, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства. Пассажирские полосы используются для пропуска фур в период отсутствия автобусов, действует реверсивное движение. Отремонтированы кабины паспортного контроля, строится дополнительная полоса для автотранспорта.

«Мы с коллегами из Минтранса и ФТС обсудили скорость прохождения процедур, работу складов временного хранения. Очевидно, что процедуры должны быть синхронизированы с китайской стороной», — заметил вице-премьер.

«В ближайшее время на месте проведем совещание, пригласим китайских коллег и отработаем все нюансы, которые пока тормозят с российской стороны пропуск достаточного количества машин, которые могли бы быстро оформлять», — обозначил Олег Кожемяко.

По данным Росгранстроя, до конца этого года будет увеличена пропускная способность пункта пропуска за счет ввода новых полос. Со своей стороны, правительство Приморья готовит необходимую документацию на реконструкцию подъездных путей к погранпереходу.

По итогам посещения Юрий Трутнев поручил Минтрансу совместно с правительством Приморского края и ФТС России подготовить предложение по определению места для таможенных и досмотровых процедур транспортных средств за пределами «Краскино».

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