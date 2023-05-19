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Дома у задержанного нашли 9 контейнеров с приготовленной к продаже фальсифицированной икрой. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)

Торговец фальшивой икрой пойдет под суд в Якутии

В Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. По данным правоохранителей, злоумышленник продавал имитированную красную икру под видом натуральной кетовой.

Фигурант — ранее судимый 25-летний уроженец Ставропольского края. Его обвиняют в 12 эпизодах мошенничества.

«С ноября 2022 года в отделы полиции города Якутска начали поступать заявления местных жителей, которые поясняли, что приобрели красную икру у неизвестного мужчины по объявлению. Однако, попробовав товар, сразу же распознали в ней имитированный продукт», — сообщили Fishnews в пресс-службе регионального МВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий продавец был задержан, он дал признательные показания. В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские нашли 9 полукилограммовых пластиковых контейнеров с приготовленным к продаже товаром.

«Обвиняемый приобретал за выгодную цену имитированную икру, из жестяных маленьких баночек расфасовывал ее в большие пластиковые контейнеры и продавал ее под видом настоящей. Для этого он размещал в бесплатных сервисах объявления о реализации натуральной икры кеты свежего улова по привлекательной цене. Для убедительности аферист давал попробовать покупателям настоящую красную икру, а в реализуемой таре находилась ее «имитация»», — рассказали в пресс-службе.

Всего от противоправных действий злоумышленника пострадали 12 граждан. Общая сумма ущерба составила 74 тыс. рублей. Отмечено, что в ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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  • Дома у задержанного нашли 9 контейнеров с приготовленной к продаже фальсифицированной икрой. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
  • Под видом кетовой икры злоумышленник торговал имитированным продуктом из жестяных баночек. Фото пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия)
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