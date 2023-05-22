Перевозки рыбы по ДВЖД продолжают увеличиваться

С января по апрель по железной дороге из Приморского края было отправлено 250,6 тыс. тонн рыбной продукции (+11,5% к аналогичному периоду прошлого года). Перевозка морепродуктов в контейнерах составила 167,9 тыс. тонн (+3,9%).

В апреле отправлено 67,1 тыс. тонн рыбной продукции (+20% к аналогичному периоду прошлого года), рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. По ее информации, основной объем был отгружен в адрес компаний Московской области (19,8 тыс. тонн), Урала (15,4 тыс. тонн) и Сибири (17,9 тыс. тонн).

Экспортные поставки рыбопродукции с железнодорожных станций Приморья в апреле составили 4 тыс. тонн. Из них в Китай отправлено 1,6 тыс. тонн.

С начала года объем экспортных перевозок рыбы и морепродуктов из региона по железной дороге достиг18,7 тыс. тонн, отметили в ДВЖД.

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