Сахалин ловит мойву

На Западном Сахалине завершается мойвенная путина — освоено около 13 тыс. тонн, промысел мониторили специалисты СахНИРО. Лов этой рыбы продолжится на востоке и юге острова.

Добыча мойвы на Сахалине производится весной–летом, в период нерестового хода. Основной объем добывается бригадами прибрежного лова при помощи малых ставных неводов, так называемых «каравок», а также закидных неводов, бредней и сачков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Сахалинского филиала ВНИРОР, в 2023 г. подходы мойвы к Западному Сахалину были очень ранними и массовыми. Первые рыбы начали прибывать к нерестилищам уже в третьей декаде марта; ко второй декаде апреля нерест отмечался на всем протяжении южной половины побережья.

Уже к 15 апреля предприятия добыли более 1 800 тонн мойвы. К 20 апреля вылов за пятидневку составил свыше 5 тыс. тонн, общий вылов — почти 7,4 тыс. тонн. Это значительно превысило уровень предыдущих лет и потребовало срочной корректировки величины рекомендованного вылова в Западно-Сахалинской подзоне.

В итоге объем рекомендованного вылова был своевременно увеличен с 7 тыс. до 16,5 тыс. тонн, что позволило успешно продолжить промысел, отметили в филиале.

После 25 апреля вылов за пятидневку снизился до среднемноголетних значений, а к 10 мая суммарный объем добычи мойвы у западного побережья Сахалина составил 12,7 тыс. тонн, освоение — 77% от рекомендованного.

В путине приняли участие 70 предприятий, уловы которых варьировались от 0,25 до 907 тонн, в среднем составив 182 тонны на пользователя. На промысловую обстановку негативное влияние оказали погодные условия: сильное волнение моря вынуждало останавливать лов. Штормовые выбросы нерестящейся мойвы периодически наблюдались в течение всего периода промысла.

Сейчас мойвенная путина на Западном Сахалине находится в завершающей стадии. Небольшие подходы мойвы еще продолжаются в Александровском заливе.

В Восточно-Сахалинской подзоне к промыслу мойвы первыми приступили предприятия Анивского залива. В текущем году нерест в этом районе также начался необычно рано – в последней декаде апреля, обратили внимание в СахНИРО.

По состоянию на 10 мая одиннадцать пользователей отчитались о добыче 529 тонн. В течение мая–июня промысел продолжится на юго-востоке Сахалина.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews