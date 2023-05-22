Приморцы предстанут перед судом за трепанговое браконьерство

Прокурор Приморского края утвердил обвинительный акт в отношении пяти жителей города Большой Камень. По версии следствия, они попытались незаконно добыть более 5 тыс. особей трепанга.

Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30, части 3 статьи 256 УК РФ (покушение на незаконный вылов водных биоресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба, если при этом преступление не доведено до конца по независящим обстоятельствам).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре злоумышленники, используя водолазное снаряжение, оборудование и катер, добывали «морских огурцов» в бухте Андреева Уссурийского залива.

Преступную деятельность пресекли пограничники. Изъятый трепанг оказался жизнеспособным и был выпущен обратно в море. Это позволило предотвратить ущерб на сумму около 7 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

Дело направлено в Шкотовский районный суд.

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