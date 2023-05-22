Прогнозы по шпроту не внушают оптимизма

Атлантический филиал ВНИРО в мае выполнил тралово-акустическую съемку в юго-восточной части Балтийского моря. Предварительные результаты экспедиции говорят о слабом пополнении запасов шпрота в этом году.

В исследованиях, организованных в период с 2 по 16 мая в исключительной экономзоне и территориальном море России 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря, участвовало судно «АтлантНИРО». Находившиеся на его борту сотрудники Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии выполнили тралово-акустическую съемку по оценке запасов и численности пополнения пелагических рыб.

Целью работ было получение информации о распределении, биологическом состоянии и условиях воспроизводства шпрота и дальнейшая оценка численности его поколений и биомассы запаса. «Именно в мае шпрот образовывает наиболее плотные нерестовые скопления в глубоководных частях 25, 26 и 28 подрайонов Балтийского моря. Результаты съемки применяются для настройки моделей расчета запаса данного вида», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

В ходе экспедиции были актуализированы данные о запасах шпрота (кильки), а также балтийской сельди (салаки) и трески в российской зоне Балтийского моря. По мнению ученых, предварительные результаты съемки свидетельствуют о низкой урожайности пополнения шпрота текущего года.

«После среднеурожайных поколений 2019–2020 годов это второе подряд неурожайное поколение. Слабая сила годового класса 2022 года подтверждается и данными наблюдателей на промысле в 2022–2023 годах. Данный факт необходимо учитывать рыбодобывающим организациям при планировании своей деятельности на ближайшую перспективу», — отметили в филиале.

Во время рейса ученые также собрали информацию о характеристиках среды обитания гидробионтов в юго-восточной части Балтийского моря, взяли пробы по ихтиопланктону, зоопланктону, хлорофиллу, трофологии и образцы для паразитологических и технологических исследований. В береговые лаборатории филиала были доставлены пробы воды и грунтов для радиологического и химического анализа.

Результаты съемки планируется использовать для прогноза общего допустимого вылова в Балтийском море на 2025 г. и, при необходимости, для корректировки величин ОДУ на 2024 г.

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