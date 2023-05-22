Новости
В Самарской области расследуют дело о незаконной добыче и реализации речных раков. Кадр оперативной съемки

Раков Сызрани спасли от незаконных добытчиков

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Сызрани — их подозревают в незаконном вылове и реализации живых раков. Правоохранители изъяли и выпустили около 8 тыс. животных.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России, в апреле сотрудники Сызранского линейного отдела полиции остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружили 12 мешков с живыми раками. Всего было изъято около 3,8 тыс. животных.

Оперативники установили, что водитель являлся частным перевозчиком, его наняли для доставки крупной партии раков в Пензу. Позже сыщики нашли и нанимателей — троих жителей Сызрани. По предварительной информации, сообщники незаконно добывали биоресурсы в Саратовском водохранилище.

«В ходе обследования территории рыбацкого стана и мест проживания фигурантов были обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова: более 60 штук многозаходных ловушек и иные рыболовные принадлежности. По GPS-трекерам, изъятым у подозреваемых, полицейскими в акватории Волги были обнаружены более 70 мест, где было установлено 319 раколовок. Оттуда изъято 3,9 тыс. раков», — рассказали в ведомстве.

Предполагается, что незаконную деятельность злоумышленники начали еще в 2021 г. По данным правоохранителей, товар реализовывали оптовым покупателям в Нижнем Новгороде, Пензе, Самаре и Тольятти.

Всего у подозреваемых изъяли почти 8 тыс. раков. После осмотра специалистами животных выпустили в естественную среду обитания.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • В Самарской области расследуют дело о незаконной добыче и реализации речных раков. Кадр оперативной съемки
  • В багажнике автомобиля обнаружили 12 мешков с живыми раками. Кадр оперативной съемки
  • Изъятых раков вернули в естественную среду обитания. Кадр оперативной съемки
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: уголовное дело
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

    Никита Король

    Заинтересованы, чтобы предприятия региона оставались с ресурсом

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

    Константин КОРОБКОВ

    Работа рыбокомбинатов — тонко настроенная система

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

    Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    За шесть лет мы привели в порядок две трети рыбоводных мощностей

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Ответственному бизнесу не следует жить одним днем

    Все интервью

    Личное мнение

    Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь» Аркадий УТКИН

    Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь»

    Аркадий УТКИН

    Мы за взаимовыгодное сотрудничество

    Председатель комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь МАХАЕВА

    Председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике

    Любовь МАХАЕВА

    Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

    Все материалы

    Крупным планом

    Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

    Завод начинается с заказа

    Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

    Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

    Одна из военных наград Юрия Пудовкина — знак «Юнга огненных рейсов». Фото предоставлено Геннадием Ворониным

    По Каспию под бомбами

    На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью

    Технологии на службе гражданского флота

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.