Раков Сызрани спасли от незаконных добытчиков

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Сызрани — их подозревают в незаконном вылове и реализации живых раков. Правоохранители изъяли и выпустили около 8 тыс. животных.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России, в апреле сотрудники Сызранского линейного отдела полиции остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружили 12 мешков с живыми раками. Всего было изъято около 3,8 тыс. животных.

Оперативники установили, что водитель являлся частным перевозчиком, его наняли для доставки крупной партии раков в Пензу. Позже сыщики нашли и нанимателей — троих жителей Сызрани. По предварительной информации, сообщники незаконно добывали биоресурсы в Саратовском водохранилище.

«В ходе обследования территории рыбацкого стана и мест проживания фигурантов были обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова: более 60 штук многозаходных ловушек и иные рыболовные принадлежности. По GPS-трекерам, изъятым у подозреваемых, полицейскими в акватории Волги были обнаружены более 70 мест, где было установлено 319 раколовок. Оттуда изъято 3,9 тыс. раков», — рассказали в ведомстве.

Предполагается, что незаконную деятельность злоумышленники начали еще в 2021 г. По данным правоохранителей, товар реализовывали оптовым покупателям в Нижнем Новгороде, Пензе, Самаре и Тольятти.

Всего у подозреваемых изъяли почти 8 тыс. раков. После осмотра специалистами животных выпустили в естественную среду обитания.

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