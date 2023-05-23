Регулятор собирается проверять малый и средний бизнес в крабе

Министерство сельского хозяйства представило проект правил, по которым будут предоставляться сведения о группе лиц для распределения крабовых квот субъектам малого и среднего предпринимательства. Для МСП часть объемов решили вывести за аукционные рамки.

Проект еще одного правительственного постановления для реализации декабрьских изменений закона о рыболовстве размещен на портале regulation.gov.ru.

Поправки, внесенные в ключевой отраслевой документ, предусматривают второй этап аукционов с инвестиционными обязательствами по крабовым аукционам. В отличие от первого этапа, на торги предполагается выставить уже не 50% разрешенных для освоения объемов, а 48%. Остальная часть объемов отводится для распределения субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках квот добычи в морских водах (то есть «исторических» квот). Однако для этого субъект МСП не должен входить в группу лиц с другими добытчиками, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект правил предоставления сведений о группе лиц, предложенный Минсельхозом, предусматривает, что такую информацию будет предоставлять Федеральная антимонопольная служба ежегодно по запросу Росрыболовства. При этом будет использоваться система межведомственного электронного взаимодействия.

Проект предусматривает: если ФАС не ответила на запрос в срок, то будет считаться, что лицо в группу не входит.

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