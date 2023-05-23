Иран пообещал поделиться данными о рыбном спросе

Иранская сторона согласилась направить список потенциальных импортеров рыбы, а также перечень рыбной продукции, представляющей интерес для потребителей, рассказали в Россельхознадзоре.

Представители Россельхознадзора участвовали в 11-й сессии Российско-Иранской комиссии по вопросам рыбного хозяйства. Такое участие предусматривалось впервые — в связи с включением в повестку заседания вопросов сотрудничества в сфере торговли безопасной продукцией из водных биоресурсов.

Иранская делегация подтвердила целесообразность прямых поставок российской рыбной продукции. Зарубежные партнеры согласились направить в Росрыболовство список потенциальных импортеров, а также перечень рыбной продукции, представляющей интерес для потребителей, рассказали Fishnews в пресс-службе российского ветеринарного ведомства.

Российская сторона отметила, что укреплению сотрудничества могли бы способствовать своевременная актуализация реестров экспортеров, предварительная подготовка поставщиков к выполнению ветеринарных требований, четкое соблюдение ими национальных ветеринарно-санитарных стандартов.

Иранская сторона, в свою очередь, окажет содействие в направлении информации о порядке регистрации и допуска на свой рынок российских рыбоперерабатывающих предприятий. Опираться такие поставки будут на гарантии Россельхознадзора в обеспечении полной прослеживаемости сырья и безопасности конечной продукции путем использования федеральных электронных информационных систем в области ветеринарии.

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