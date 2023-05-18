Россия и Иран готовят план отраслевого сотрудничества на год

В Астрахани проходит сессия Российско-Иранской комиссии по вопросам рыбного хозяйства. Стороны обсуждают взаимодействие в сферах промысла, переработки, управления запасами, торговли, научных исследований, искусственного воспроизводства, аквакультуры.

Делегации возглавляют заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов и заместитель министра сельскохозяйственного джихада Ирана — руководитель Организации рыбного хозяйства Ирана Сейед Хоссейн Хоссейни. Также в сессии принимают участие представители правительств двух стран, Федерального агентства по рыболовству, Россельхознадзора, Астраханского государственного технического университета, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Главрыбвода и российского бизнеса.

Василий Соколов отметил, что важнейшая часть взаимодействия Ирана и России — сохранение и рациональное использование ресурсов Каспийского моря.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в первый день сессии участники комиссии посетили научно-экспериментальный комплекс аквакультуры «БИОС» Волжско-Каспийского филиала ВНИРО. Гости осмотрели бассейновый цех и лабораторию молекулярной генетики и физиологии, ознакомились с работой центра осетроводства.

Представители делегаций приняли участие в выпуске молоди осетровых в реку Бахтемир — главный судоходный банк Астраханской области.

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