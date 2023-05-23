Новости
Для лова икры и молоди используются ихтиопланктонные конусные сети. Фото пресс-службы АзНИИРХ

На Дону считают молодь сельди

Стартовала экспедиция АзНИИРХ по реке Дон — ученые исследуют скат, распределение и выживаемость молоди анадромных рыб, в частности проходной сельди. Работы, которые продлятся по 7 июня, охватят район от устья до станицы Романовская.

«Очень важно провести учет икры, ранней молоди и особенностей развития проходной сельди. Она мечет икру в толщу воды, и та развивается по мере сноса ее течением. Важно оценить количество икры и ранней молоди, и на каких участках Дона какие стадии их развития преобладают. Для лова икры и молоди используются ихтиопланктонные конусные сети, выставляемые в поверхностном, среднем и придонном горизонтах воды. Пробы фиксируются и будут разбираться в лабораторных условиях», — рассказал начальник экспедиции, главный специалист лаборатории проходных и полупроходных рыб АзНИИРХ Дмитрий Вехов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО, также в экспедиции проведут исследования по возможному нересту осетровых. Учеты на рыбопропускном шлюзе Кочетовского гидроузла показывают стабильную миграцию русского осетра и массовую миграцию стерляди в весенний период, отмечают специалисты.

В задачи ученых входит оценка развития зоопланктона — он является кормом для молоди рыб после выклева из икры. Поэтому именно в этот период важно оценить количественные и качественные характеристики зоопланктона.

Кроме того, измеряются скорости течения на разных участках реки: эти материалы необходимы для понимания особенностей нереста, ската икры и ранней молоди проходной сельди.

Также специалисты собирают пробы воды и донных отложений для исследования ее химического и токсикологического состояния.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Для лова икры и молоди используются ихтиопланктонные конусные сети. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Кроме того, измеряются скорости течения на разных участках реки. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • В задачи ученых входит оценка развития зоопланктона. Фото пресс-службы АзНИИРХ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: икраосетровых
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

    Никита Король

    Заинтересованы, чтобы предприятия региона оставались с ресурсом

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

    Константин КОРОБКОВ

    Работа рыбокомбинатов — тонко настроенная система

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

    Дан БЕЛЕНЬКИЙ

    За шесть лет мы привели в порядок две трети рыбоводных мощностей

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Ответственному бизнесу не следует жить одним днем

    Все интервью

    Личное мнение

    Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь» Аркадий УТКИН

    Коммерческий директор компании «Союзконтракт-Сибирь»

    Аркадий УТКИН

    Мы за взаимовыгодное сотрудничество

    Председатель комитета Думы Чукотского автономного округа по промышленной и сельскохозяйственной политике Любовь МАХАЕВА

    Председатель комитета Думы ЧАО по промышленной и сельскохозяйственной политике

    Любовь МАХАЕВА

    Наша поправка оставит браконьеров без рынка сбыта

    Все материалы

    Крупным планом

    Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

    Завод начинается с заказа

    Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia

    Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

    Одна из военных наград Юрия Пудовкина — знак «Юнга огненных рейсов». Фото предоставлено Геннадием Ворониным

    По Каспию под бомбами

    На Seafood Expo Russia «Аврора» впервые представила прототип ходовой рубки для рыболовного судна — пульт управления, укомплектованный оборудованием для навигации и связи, с информационной видеопанелью

    Технологии на службе гражданского флота

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.