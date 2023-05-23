На Дону считают молодь сельди

Стартовала экспедиция АзНИИРХ по реке Дон — ученые исследуют скат, распределение и выживаемость молоди анадромных рыб, в частности проходной сельди. Работы, которые продлятся по 7 июня, охватят район от устья до станицы Романовская.

«Очень важно провести учет икры, ранней молоди и особенностей развития проходной сельди. Она мечет икру в толщу воды, и та развивается по мере сноса ее течением. Важно оценить количество икры и ранней молоди, и на каких участках Дона какие стадии их развития преобладают. Для лова икры и молоди используются ихтиопланктонные конусные сети, выставляемые в поверхностном, среднем и придонном горизонтах воды. Пробы фиксируются и будут разбираться в лабораторных условиях», — рассказал начальник экспедиции, главный специалист лаборатории проходных и полупроходных рыб АзНИИРХ Дмитрий Вехов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО, также в экспедиции проведут исследования по возможному нересту осетровых. Учеты на рыбопропускном шлюзе Кочетовского гидроузла показывают стабильную миграцию русского осетра и массовую миграцию стерляди в весенний период, отмечают специалисты.

В задачи ученых входит оценка развития зоопланктона — он является кормом для молоди рыб после выклева из икры. Поэтому именно в этот период важно оценить количественные и качественные характеристики зоопланктона.

Кроме того, измеряются скорости течения на разных участках реки: эти материалы необходимы для понимания особенностей нереста, ската икры и ранней молоди проходной сельди.

Также специалисты собирают пробы воды и донных отложений для исследования ее химического и токсикологического состояния.

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