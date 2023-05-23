В Дагестане планируется большое пополнение запасов русского осетра

В этом году рыбоводные заводы Дагестана планируют перевыполнить госзадание по выпуску мальков русского осетра. Молодь будут выпускать в Каспийское море и внутренние водоемы республики.

План по выпуску мальков русского осетра на 2023 г. для Терско-Каспийского филиала Главрыбвода установлен на уровне 100 тыс. штук. Однако на Мехтебском рыбоводном заводе, входящем в состав филиала, рассчитывают превысить показатели госзадания.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, специалисты завода провели доинкубирование 376 тыс. штук оплодотворенной икры русского осетра. В результате рыбоводы получили 301 тыс. жизнестойких личинок. Осетровая икра была доставлена с другого предприятия Главрыбвода — Бертюльского осетрового рыбоводного завода, расположенного в Астраханской области.

Личинок русского осетра, полученных на Мехтебском заводе, пересадили в бассейны для дальнейшего подращивания до нормативной навески в 2 г. В дальнейшем эту ценную рыбу планируется выпустить в бассейн Каспийского моря и в реки Терек, Самур и их притоки. Искусственное воспроизводство пока остается единственным способом восстановить популяцию русского осетра, подчеркнули в пресс-службе филиала.

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