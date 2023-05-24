ФАО выпустила сборник статей о мировой аквакультуре

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подготовила сборник обзорных публикаций, посвященных современному состоянию и перспективам развития мировой аквакультуры.

Авторами статей стали ведущие эксперты в этой области, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию пресс-службы ФАО. Сборник подготовлен по итогам последней Всемирной конференции по аквакультуре «Миллениум + 20», состоявшейся в Шанхае в сентябре 2021 г.

В восьми научных работах на английском языке обсуждаются важнейшие вопросы аквакультуры, включая методы производства, социальные проблемы, место продукции рыбоводства в рационе человека, генная инженерия, биобезопасность, управление отраслью и равный доступ на рынки.

«Учитывая, что в секторе аквакультуры сегодня производится около 50% пищевых продуктов из водных биоресурсов, а также учитывая ее потенциал для достижения многих целей ООН в области устойчивого развития, нам всем необходимо сосредоточиться на путях ее развития», — сказал заместитель директора ФАО по вопросам аквакультуры Юань Синьхуа.

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