Таможенные нормы ЕАЭС усовершенствуют

В Минфине России рассказали об основных направлениях совершенствования таможенного законодательства Евразийского экономического союза. Предполагается облегчить движение контейнеров, разобраться со статусом уловов и морскими каботажными перевозками.

В рамках Евразийского экономического форума, проходящего в Москве, статс-секретарь -замминистра финансов РФ Алексей Сазан рассказал о ключевых направлениях совершенствования Таможенного кодекса ЕАЭС. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе российского ведомства.

По его словам, за время применения Таможенного кодекса с 2018 г. выявились правовые пробелы и назрела необходимость уточнить его отдельные положения. Определены четыре основных направления совершенствования кодекса. Это цифровизация, унификация и стандартизация таможенных процедур и таможенного контроля, развитие электронной торговли, унификация электронного документооборота между таможенными органами в рамках союза и участниками ВЭД.

По словам Алексея Сазанова, внесение корректировок в таможенные нормы ЕАЭС предполагается провести в несколько этапов. Работу над первым блоком поправок планируется завершить до конца года, решив ряд критических вопросов, которые в том числе озвучивал бизнес. Из наиболее важных — максимально упростить перемещение контейнеров.

«В рамках предложенных изменений при ввозе контейнеров, как транспортного оборудования, не нужно будет осуществлять таможенное декларирование. Это существенно упростит процедуру перевозки, увеличит оборачиваемость контейнеров и в конечном итоге послужит снижению транспортных расходов компаний», — отметил замминистра финансов.

Кроме того, подготовлены поправки, упрощающие ввоз на таможенную территорию союза улова. Это предлагается реализовать в рамках пакета корректировок Таможенного кодекса ЕАЭС, которые могут вступить в силу с будущего года.

Еще один важный вопрос — исключение случаев «лжетранзита». Планируется передать полномочия по регулированию транзитных операций с уровня национального законодательства на уровень Евразийской экономической комиссии.

Значимый пул поправок в Таможенный кодекс — по использованию навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров под процедурой таможенного транзита. Для полноценного применения в союзе Соглашения об использовании навигационных пломб определена новая мера, обеспечивающая проведение таможенного контроля, — это отслеживание перевозок с использованием навигационных пломб, которые должны относиться к средствам таможенной идентификации.

Также планируется урегулировать важный для России вопрос морских каботажных перевозок, когда перевозки осуществляются между двумя точками союза, но при этом пересекается таможенная граница. «Такая проблема назрела давно. Поправками предполагается, что в таких случаях не нужно будет осуществлять таможенные операции, связанные с прибытием и убытием морских судов. Также будет решен вопрос с перевозками товаров между территорией союза и искусственными островами. Регуляторика будет передана на национальный уровень», — сказал замминистра.

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