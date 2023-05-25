Нелегальная перевозка икры завершилась условным сроком

В Хабаровском крае суд вынес приговор местному жителю, который незаконно перевозил икру осетровых рыб. По данным правоохранителей, всего в машине обнаружили 890 контейнеров с деликатесом.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная перевозка частей и дериватов особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, в мае 2022 г. хабаровчанин согласился перевезти за денежное вознаграждение ценный груз — икру амурского осетра и калуги — в общей сложности свыше 411 кг, а также часть амурского осетра весом более килограмма.

Отмечено, что с заказчиком фигурант ранее знаком не был. В ходе перевозки весь товар изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 30 тыс. рублей.

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