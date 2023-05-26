Россия собирается обрести независимость в технологиях

Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 г. Ее цели — достижение технологического суверенитета, переход к инновационно ориентированному экономическому росту, технологическое обеспечение устойчивого развития производственных систем.

Концепция была разработана под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова по поручению президента которое он дал в сентябре 2022 г. по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Документ утвержден распоряжением правительства от 20 мая 2023 г. № 1315.

«Главная задача — обеспечить технологический суверенитет, внедряя результаты отечественных исследований и разработок. Очень важно добиться того, чтобы новаторство позволяло предприятиям опережать конкурентов, а также сформировать инновационную модель экономического роста страны», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Согласно документу, к концу третьего десятилетия XXI в. Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. Предполагается, что в стране будут созданы условия для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей, которые будут работать в комфортной регуляторной среде, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Кроме того, к 2030 г. национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции — чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств и медицинского оборудования, телекоммуникационной техники и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%.

У каждой из целей концепции есть индикаторы, позволяющие судить о ее достижении. Так, для обеспечения технологического суверенитета необходимо добиться роста внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем на 45%. Для перехода к инновационно ориентированному экономическому росту уровень инновационной активности в промышленности и других областях должен увеличиться в 2,3 раза, а затраты на эти цели — в 1,5 раза.

Также к 2030 г. объем инновационных товаров, работ и услуг должен возрасти в 1,9 раза, а число патентных заявок — в 2,4 раза. Для устойчивого функционирования и развития производственных систем надо, чтобы число предприятий обрабатывающей промышленности, использующих технологические инновации, увеличилось в 1,6 раза, обратили внимание в правительстве.

По каждой цели определены основные механизмы ее достижения. Это формирование сквозных технологических приоритетов для науки, образования и для отраслей экономики, фокусировка на собственных линиях разработки технологий, ключевых узлов и комплектующих. Это опора на новые организационные формы взаимодействия науки, образования и бизнеса, развитие инфраструктуры трансфера технологий в экономику и кадровое обеспечение, отметили в правительстве.

План первоочередных мероприятий по реализации концепции поручено разработать Минэкономразвития совместно с Минобрнауки.

Мегапроекты

Кроме того, Михаил Мишустин утвердил перечень мегапроектов, направленных на разработку и производство приоритетной высокотехнологичной продукции. В 2023–2024 гг. планируется реализовать не менее 10 крупных индустриальных проектов с общим объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей.

В списке в том числе проекты, связанные с налаживанием выпуска приоритетной станкоинструментальной, электронной и радиоэлектронной продукции, судов и судового оборудования, средне- и высокооборотных дизельных двигателей и продукции на их основе, сообщили в пресс-службе.

Реализовать мегапроекты планируется за счет бюджетных и внебюджетных инвестиций. За каждым из них закреплены ответственные федеральные министерства. Общую координацию работы будет осуществлять Минпромторг, а кураторами от правительства выступят профильные вице-премьеры.

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