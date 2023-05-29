На Дальнем Востоке проложили первую морскую экотропу

Первая в России морская экологическая тропа появилась в Дальневосточном морском заповеднике. Этот туристический маршрут позволит дайверам увидеть уникальный природный мир, при этом режим экотропы обеспечивает сбалансированную антропогенную нагрузку.

Дирекция заповедников «Земля леопарда» открыла первую в России морскую подводную экотропу. Она проходит в Дальневосточном морском заповеднике у островов Римского-Корсакова.

Дальневосточный морской заповедник сохраняет природу залива Петра Великого Японского моря. «По разнообразию видов и красоте ландшафтов она не знает аналогов среди морей России: благодаря пересечению холодного и теплого течений здесь встречаются как теплолюбивые, так и холодолюбивые виды животных и растений. Все это формирует уникальные подводные ландшафты, красота которых навсегда остается в памяти», — рассказали Fishnews в пресс-службе «Земли леопарда».

Первая подводная экотропа позволит наблюдать за эталонной морской природой. Добираясь то точки погружения, туристы увидят живописные ландшафты островов Римского-Корсакова, на которых гнездятся множество редких птиц, включая желтоклювую цаплю. Дорога будет проходить мимо мест, где устраивают лежбища пятнистые нерпы.

Главное будет ждать дайверов под водой. Тропа пролегает по крайне разнообразным подводным ландшафтам: свалы и отвесные вертикальные стены чередуются с пещерами и гротами. Это дает возможность увидеть не только многообразие рельефов, но и богатейшее разнообразие их обитателей: асцидий, актиний, морских звезд, ежей, мидий, трепангов и многих других. Охрана заповедника позволяет сохранять эти ландшафты от разграбления. Самыми яркими впечатлениями для дайверов могут стать гигантские осьминоги — самые большие осьминоги мира. Возможны встречи камчатского краба, ярких голожаберных моллюсков, восточных тунцов, рыб фугу, лакедры, спинорогов.

Посещение экотропы будет регламентировано расчетами по максимально допустимой рекреационной нагрузке на акваторию, которые уже провели научные сотрудники, рассказал директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

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