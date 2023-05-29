В Приморье уважают пресноводную рыбу

Рыболовецкие предприятия Приморского края за четыре с половиной месяца с начала года освоили около 150 тонн пресноводных видов. Свежевыловленные партии отгружаются на продовольственный рынок региона.

В Приморье ведут промысел сазана, карася, коня, верхогляда, горбушки, сома, толстолобиков, щуки, красноперки и пиленгаса, сообщили Fishnews в пресс-службе территориального управления Росрыболовства.

По его информации, в пресноводных водоемах края в 2023 г. разрешено добыть свыше 2,6 тыс. тонн биоресурсов. Отмечено, что свежевыловленная рыба реализуется по доступным ценам и пользуется постоянным спросом.

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