Ямальцы получили условные сроки за нелегальную торговлю осетриной

В Ямало-Ненецком автономном округе вынесли приговор двум мужчинам, которые занимались незаконной реализацией сибирского осетра. Ущерб оценили в сумму свыше 2,2 млн рублей.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК России по ЯНАО, двое жителей Надымского района в феврале 2021 г. незаконно приобрели, хранили и перевозили для дальнейшей продажи рыбу. Ихтиологическая экспертиза установила, что это сибирский осетр.

Отмечено, что преступление пресечено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с ОМВД России по Надымскому району.

Каждому виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

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