Рыбоводам Прикамья возместят часть расходов

В Пермском крае введена новая субсидия для предприятий аквакультуры. Из регионального бюджета рыбоводам будут возмещать часть затрат на корма, электроэнергию, содержание и ремонт производственных помещений.

Пермские рыбоводы в июне смогут подать заявки на получение субсидии для возмещения части затрат на производство и реализацию товарной рыбы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, новая мера поддержки агробизнеса направлена на создание условий для развития в регионе рыбоводных хозяйств.

По информации министерства агропромышленного комплекса Пермского края, воспользоваться субсидией смогут сельхозпроизводители, которые являются добросовестными налогоплательщиками и включены в реестр получателей господдержки. При этом реализация товарной рыбы собственного производства должна осуществляться через систему «Меркурий».

Компенсировать за счет краевого бюджета можно будет часть понесенных затрат на корма и кормовые добавки, электроэнергию, содержание и ремонт имущественного комплекса, который используется в производстве. Прием документов на получение субсидий будет проходить в ГКУ «Центр развития агробизнеса» в формате «единого окна» с 16 по 26 июня.

На совещании в региональном правительстве губернатор Дмитрий Махонин поручил проинформировать о новой мере поддержки производителей, занятых в рыбоводстве. «Важно держать обратную связь и узнавать, насколько поддержка эффективна и нуждается ли она в корректировке», — отметил глава Прикамья.

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