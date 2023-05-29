Предприятия добрали квоты на Балтике и Каспии

Росрыболовство в мае провело аукцион по продаже долей квот для промысла в Западном и Волжско-Каспийском бассейнах. Торги проходили в течение двух дней.

Аукцион по продаже долей квот добычи проводился в Москве 22 и 23 мая. Всего на торги был выставлен 31 лот, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам процедуры права на добычу балтийской сельди (салаки) в Балтийском море отходят компании «Петротрал» (Ленинградская область): компания выиграла обе предлагавшиеся доли квоты.

Доли квоты вылова трески на Балтике достаются компаниям из Калининградской области — «Марфиш» и «За Родину — Балтика». Объемы на добычу речной камбалы в Балтийском море выиграли «Атланта» (Ленинградская область), «За Родину — Балтика» (Калининградская область), «ОССО-ФИШ» (Калининградская область) и «Марфиш» (Калининградская область).

Право осваивать судака в Финском заливе получают компания «Экватор» и ИП Егоров Алексей Константинович (оба пользователя — из Санкт-Петербурга).

Проданы и доли квот добычи в Каспийском море. Право на промысел щуки достается компаниям «Каспрыбфлот», «МИВ» и «ФРЕД» (все предприятия зарегистрированы в Астраханской области). Доли квоты на вылов сазана выиграли компания «ФРЕД» и ПКФ «Беркут» (Астраханская область). Победителями по лотам — долям квоты добычи леща — стали «МИВ» и ПКФ «Беркут». Лимиты вылова пресноводного сома отходят «Каспрыбфлоту», ПКФ «Беркут» и компании «Шторм» (Астраханская область).

Доли квоты вылова судака на Каспии выиграли «Шторм», РК имени В.И. Ленина (Астраханская область) и «МИВ», воблы — «Шторм» и «Каспрыбфлот».

На два лота — доли квоты вылова трески в Балтийском море — заявок не поступило, и торги по этим объектам профильная комиссия признала несостоявшимися.

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