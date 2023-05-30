Торги по аренде госимущества переводят в электронный формат

ФАС предусмотрела электронную форму проведения торгов по предоставлению в аренду государственного и муниципального имущества. Цифровизация позволит расширить число участников конкурсов и аукционов и повысить конкуренцию, считают в ведомстве.

Перевод торгов в электронный формат предусмотрен приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 марта 2023 г. 147/23. Документ официально опубликован 22 мая и вступит в силу с 1 октября 2023 г.

Ранее проведение торгов было возможно только в «бумажной» форме, а власти регионов неоднократно обращались в ФАС России с предложением рассмотреть возможность перевода процедур в электронный формат, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Разработанный документ вводит электронную процедуру торгов на право заключения договоров аренды в отношении государственного и муниципального имущества.

«Изменения позволят государству заключать договоры по наиболее выгодной цене за счет увеличения числа конкурирующих компаний и иных участников. Это увеличит доходы от предоставления в аренду государственного и муниципального имущества в бюджеты разных уровней», — заявили в пресс-службе.

Предполагается также, что приказ упростит процедуру проведения торгов, повысит их доступность для участников и «поспособствует повышению общего уровня цифровизации в стране».

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