Наука обновит данные по осетровым Амура

Специалисты ВНИРО после долгого перерыва возобновили исследования запасов осетровых в низовьях Амура. Участники экспедиции отмечают хорошее количество производителей калуги и амурского осетра и рост численности молоди обоих видов.

Сотрудники Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) при участии специалистов центрального института и Якутского филиала начали работы по изучению нерестовой части популяции калуги и амурского осетра в низовьях Амура в районе села Сусанино (115 км от устья). Такие исследования не проводились с 2011 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В уловах участников экспедиции встречаются зрелые производители как калуги, так и амурского осетра. У обоих видов отмечены повторно нерестующие особи, их доля для калуги составила 50%, для осетра — 36%. По мнению ученых, в сравнении с наблюдениями прошлых лет состояние нерестовой части популяции амурского осетра в целом стоит оценивать как хорошее: производители обоих полов многочисленны.

Параллельно выполняются работы по изучению нагульной (жилой) части популяции калуги и амурского осетра. Специалисты обратили внимание на двухкратный рост численности рыбной молоди в возрасте от одного до пяти лет, что обусловлено как охранными мероприятиями по ограничению рыболовства, так и искусственным воспроизводством осетровых.

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