На Байкале выделили участок для рыбалки КМНС

В Республике Бурятия на конкурс выставили участок для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. Заявки принимаются до 28 июня — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное агентство по госзакупкам, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участок площадью 4,4 тыс. га расположен на озере Байкал в Северо-Байкальском районе. Виды рыб для добычи — окунь, плотва, язь, сом, налим, карась, елец, хариус, омуль, сиг и щука.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения «традиционных» квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин) и удаленность участка от места жительства заявителя или места нахождения общины. Участок предоставят победителю на 15 лет.

Подвести итоги конкурса планируется 2 августа в Улан-Удэ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews