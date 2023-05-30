Магаданские ученые готовят основу для будущих прогнозов по лососям

Специалисты Магаданского филиала ВНИРО (МагаданНИРО) наблюдают за ходом и скатом лососевой молоди. Собранные данные важны в том числе для подготовки рекомендаций на путину.

Отбор проб молоди ученые специалисты выполняют в течение суток, при этом используются конусные ловушки из мелкой дели. При необходимости мальковыми неводами выполняются дополнительные обловы, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Кроме отбора молоди лососей на биологические исследования, специалисты собирают информацию о температуре и уровне воды в модельных водоемах.

За ходом и интенсивностью ската лососевой молоди на модельных водоемах, расположенных в акватории Тауйской губы, ихтиологи наблюдают ежегодно. Эти работы позволяют оценить уровень естественного воспроизводства горбуши и кеты в их пресноводный период жизни, а в сравнении с многолетними данными, внести некоторые коррективы в прогнозные оценки численности возвратов этих видов.

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