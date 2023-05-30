ТОР «Надеждинская» получила новое имя

Правительство решило переименовать территорию опережающего развития «Надеждинская» в «Приморье». Также в границы ТОР включены новые участки.

Переименование территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае предусмотрено постановлением правительства РФ от 27 мая 2023 г. № 826. Границы ТОР расширены за счет участков на острове Русский.

Как сообщил Fishnews в пресс-службе кабмина, расширение границ ТОР «Надеждинская» позволит начать реализацию инвестиционных проектов по строительству конгрессно-выставочного центра «Русский», круглогодичного международного спортивного детского центра ЮРАН, туристического центра в бухте Воевода, тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса.

Напомним, что с использованием режима территории опережающего развития «Надеждинская» реализуются и проекты в сфере рыбопереработки, в том числе здесь действует завод «Русский минтай».

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