Специалисты стран НПАФК продолжают сотрудничать в изучении лососей

На 30-й ежегодной сессии Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК) ученые сверили методологию и результаты оценки лососевых запасов.

О результатах сессии, которая прошла в Пусане, рассказал Тихоокеанский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, в прошлом году общий вылов тихоокеанских лососей на азиатском и американском побережьях составил 710,4 тыс. тонн (353,9 млн рыб). Отмечено, что добыча в некоторых регионах снизилась, вызвав беспокойство как исследователей, так и промышленников.

Комитет по научным исследованиям и статистике НПАФК утвердил новый научный план на 2023-2027 гг. Предполагается выяснить, как климатические изменения влияют на численность, распределение и биологические показатели лососей.

Также ученые стран — участниц комиссии обменялись опытом морских исследований и проанализировали методологии обработки первичных данных.

В филиале обратили внимание: один из наиболее перспективных методов идентификации заводских рыб — массовое маркирование отолитов (твердых слуховых образований в голове). Манипуляция условиями окружающей среды позволяет оставить на отолите малька уникальные отметки.

Кроме того, на сессии рассмотрели итоги Международного года лосося и пантихоокеанской зимней экспедиции — 2022, организованной силами пяти государств.

Отмечено, что успешная реализация перспективного проекта по изучению прибрежных экосистем (Basin Scale Events to Coastal Impacts) потребует более плотного взаимодействия ученых в рамках работы НПАФК и международной Организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС).

Также специалисты определили критерии включения судов-браконьеров в список НПАФК, уточнили распределение полномочий, обозначили необходимость синхронизации охранных мероприятий НПАФК с аналогичными мерами Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (NPFC, СТО).

Представители научных кругов уверены, что только совместными усилиями можно добиться системного контроля над промыслом анадромных рыб и комплексного понимания функционирования морских экосистем. В том числе — в части тихоокеанских лососей.

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