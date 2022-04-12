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Специалисты ВНИРО вернулись во Владивосток из международной экспедиции по изучению лососей в зимний период. Фото пресс-службы института

Эти загадочные лососи: ученые собрали данные по зимовке рыб

Специалисты ВНИРО вернулись во Владивосток из международной экспедиции по изучению лососей в зимний период. Совместные работы позволили собрать данные об этом критически важном для выживания рыбы времени.

Российские ученые приняли участие в международной экспедиции, организованной Комиссией по анадромным рыбам в северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК). Работы проводились на научно-исследовательском судне «ТИНРО» в открытых водах Тихого океана.

Целью исследований была оценка физиологического состояния лососей, их распределения, питания, обилия их кормовой базы и фоновых условий. Для молоди лососей, особенно для горбуши, этот период является критическим для выживания. В некоторые годы смертность была выше среднемноголетнего уровня, что затем влияло на подходы. Чтобы приблизиться к разгадке этого механизма: что в большей, а что в меньшей степени отражается на выживании лосося и как он проводит холодное время года, ученые отправились в зимнюю экспедицию в места нагула.

География съемок затрагивала места смешанного скопления российских и американских стад к югу от Алеутских островов. Специалисты собрали обширный материал по биологии и экологии лососей и среде их обитания, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«В ходе съемок мы отмечали почти все виды тихоокеанских лососей, кроме симы. В этом районе превалировала нерка, — сообщил начальник экспедиции, заведующий сектором изучения морского периода жизни лососей Алексей Сомов. — Лосось был хорошей упитанности, недостатка кормовой базы не было, предварительно его физиологическое состояние можно оценить как удовлетворительное».

Большую численность нерки в уловах специалисты объясняют появлением высокоурожайного поколения североамериканского происхождения. Общая численность тихоокеанских лососей на обследованной акватории площадью 530 тыс. кв. км была оценена в 140 млн экземпляров.

Также отобран огромный объем проб для лабораторного анализа на берегу. Благодаря этому можно будет полноценно оценить состоянии лосося, а также определить его происхождение. В ходе съемок применялись новейшие методы сбора следов генетического материала в воде (eDNA-анализ), что позволяет судить о наличии конкретных видов в районе. Работа с пробами будет вестись во ВНИРО и его дальневосточных филиалах.

Специалисты НПАФК намерены обменятся собранной информацией и подготовить серию совместных научных трудов, отражающих новые шаги в изучении загадочных лососей.

Во всероссийском институте отметили, что съемки проходили в сложных погодных условиях. Зимние шторма в открытых тихоокеанских водах — грозное явление, поэтому съемки нагульных лососей столь редки и столь ценна информация, получаемая с их помощью. «Однако ученые смогли продолжить исследования, невзирая на непогоду, проявив в очередной раз стойкость и профессионализм», — рассказали во ВНИРО.

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