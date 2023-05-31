«Fishnews Дайджест»: теперь в новом облике

В мае отмечает день рождения ежемесячное издание нашего медиахолдинга — «Fishnews Дайджест». На этот раз газета вышла в обновленном дизайне.

Тринадцать лет назад — 26 мая 2010 г. — был подписан в печать первый номер «Fishnews Дайджест». Издание продолжает концепцию, которой мы следуем в журнале «Fishnews — Новости рыболовства» и на сайте Fishnews: объективно освещать события в рыбной отрасли России и зарубежных стран. При этом в газете аккумулируется самая важная и интересная информация за месяц.

Майский номер выпустили в обновленном дизайне. Современное СМИ — это не только качественные тексты, но и привлекающий внимание иллюстративный ряд, интерактивные форматы. Стремимся о самых непростых вопросах отрасли рассказывать легко и интересно.

Организация рыболовства, ключевые путины, профильное законодательство, наука и образование — все это на страницах «Fishnews Дайджест». В свежем номере особое внимание мы уделили теме продвижения и популяризации рыбы и морепродуктов — в России и за рубежом.

Напомним, что оформить подписку на «Fishnews Дайджест» и журнал «Fishnews — Новости рыболовства» вам поможет руководитель профильного отдела Антонина Лопатникова — по телефону 8 914 707 0528 или по электронной почте antonina@fishnews.ru.

Полный выпуск дайджеста смотрите в прикрепленном файле.

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