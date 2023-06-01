Обладаталей квот на промысел определит новый аукцион

Росрыболовство запланировало очередной аукцион по продаже долей квот вылова водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне . Победители получат права на промысел минтая, кальмара, морского ежа, спизулы и других объектов - доли высвободились в результате расторжения договоров.

Аукцион по продаже долей квот для промысла на Дальневосточном бассейне планируется провести 6 июля в Москве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги выставлено 15 лотов. Это доли квот на вылов как рыбы, так и морепродуктов: командорского кальмара в Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне, кукумарии в подзоне Приморье, минтая в Западно-Камчатской, Петропавловско-Командорской подзонах, подзоне Приморье, серого морского ежа в подзоне Приморье, сельди в Западно-Камчатской подзоне, спизулы в подзоне Приморье, трески в Западно-Беринговоморской, Северо-Курильской зонах, подзоне Приморье, трубачей в Западно-Сахалинской подзоне. Это доли квот по расторгнутым договорам, уточнили в пресс-службе Росрыболовства.

Прием заявок на участие стартовал 30 мая и завершится 29 июня. С победителями торгов заключат договоры сроком до конца 2033 г.

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