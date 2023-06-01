На выдачу сертификатов для поставок в ЕС планируется пересмотреть сроки

Минсельхоз подготовил поправки в порядок оформления сертификатов происхождения улова для отправки в Евросоюз. Предельные сроки, которые отводятся на утверждение документов структурами Росрыболовства, планируется сократить.

Предлагаемые изменения в порядок заполнения и утверждения сертификата на улов водных биоресурсов для поставок в ЕС размещены на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что правила получения сертификата утверждены приказом Минсельхоза от 19 июня 2020 г. № 335.

Предполагается предусмотреть в порядке, что заявление на утверждение сертификата может подаваться через портал госуслуг. В том числе регламентировать, каким образом может подписываться такое обращение.

«Проект приказа также предусматривает сокращение сроков утверждения сертификата на улов водных биоресурсов с 14 до 5 рабочих дней и вводит исчерпывающий перечень оснований для отказа в утверждении сертификата на уловы водных биоресурсов», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, что по пути цифровизации и сокращения сроков идет и получение сертификатов для поставок продукции из водных биоресурсов в другие страны.

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