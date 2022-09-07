Для сертификатов происхождения сократили регламентные сроки

Минсельхоз внес изменения в порядки выдачи сертификатов происхождения для поставок живых морских ресурсов в Японию, Китай и КНДР. Сокращены предельные сроки оформления документов.

В порядки выдачи сертификатов для экспорта рыбо- и морепродукции в страны АТР внесли поправки. Министерство сельского хозяйства скорректировало такие регламенты для оформления сертификата происхождения в Японию, Китай и Северную Корею, сообщает корреспондент Fishnews.

Предельный срок рассмотрения заявлений на выдачу сертификатов происхождения сокращен с 15 календарных дней до 5 рабочих дней со дня получения документов на бумажном носителе и трех рабочих дней в случае поступления обращения в электронной форме в виде электронного документа с квалифицированной электронной подписью.

Приказы вступят в силу с 17 сентября.

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