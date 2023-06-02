Правительство определило виды краба для второго этапа аукционов

Подготовка ко второму этапу крабовых торгов с инвестиционными обязательства продолжается. Кабмин выпустил распоряжение об объектах для продажи. Причем на этот раз для некоторых видов краба оговорены особые сроки перераспределения.

Перечень видов краба в определенных районах для реализации в рамках второго этапа программы квот под инвестиции утвержден распоряжением правительства от 29 мая 2023 г. № 1403.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошли ключевые промысловые объекты. При этом в отличие от первого раунда, аукционы будут проводиться поэтапно. Так, по камчатскому крабу Северного бассейна нововведение вступает в силу с 2024 г.

«По видам крабов, по которым недавно проводились торги, мы перенесли новые аукционы до окончания срока действия договора. По Северу есть определенные проблемы, связанные с логистикой. И чтобы обеспечить получение больших средств в бюджет, мы предложили на год перенести процедуру. За это время логистические схемы должны настроиться, чтобы было понятно, за что бороться участникам аукционов», — объяснил ранее логику сроков в интервью Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Текст распоряжения смотрите в прикрепленном файле.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews