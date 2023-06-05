Власти выделили средства на субсидии по судовому оборудованию

Правительство решило направить 1 млрд рублей на разработку оборудования для гражданского судостроения в 2024 г. Механизм субсидий призван обеспечить возможность строительства флота в условиях санкций.

Выделение средств на поддержку разработок для отечественного судостроения предусмотрено распоряжением правительства от 30 мая 2023 г. № 1414.

«С помощью государственной поддержки будет продолжена разработка, создание и внедрение в серийное производство судового комплектующего оборудования, которое позволит обеспечить строительство более 100 различных судов — торговых, пассажирских, технических и рыбопромысловых», — заявили Fishnews в пресс-службе правительства.

Изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введенные санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в судостроении.

За счет федеральных средств предприятия смогут покрыть до 80% затрат на разработку, создание и внедрение оборудования, закупку комплектующих изделий, аренду технологического оборудования и имущества, необходимого для реализации проектов. Предусмотренное распоряжением финансирование будет направлено на компенсацию таких затрат в 2024 г. В 2023 г. на эти цели из федерального бюджета уже направлено 14 млрд рублей, сообщили в пресс-службе.

Механизм предоставления субсидий на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования был предусмотрен в прошлом году.

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