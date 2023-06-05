Рыболовам Сахалина и Курил приготовили «лососевую» памятку

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства опубликовало памятку для рыбаков-любителей в период «красной» путины. С помощью этой инструкции можно свериться, как легально ловить лососей и другие виды в островном регионе.

Ознакомиться с памяткой можно на сайте теруправления, сообщает корреспондент Fishnews. В подборке указаны особенности лова симы, горбуши, кеты, правила нахождения в водоохранных зонах, а также запреты по видам и срокам добычи.

Напомним, горбушу можно ловить в регионе не только по путевкам, но и бесплатно в специальных местах, соблюдая норму — три хвоста на человека в день.

Промышленный и любительский лов горбуши и кеты в ряде акваторий Сахалинской области откроется 1 июля. По всем видам рыболовства в регионе прогнозируется освоение более 77 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews