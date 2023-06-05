ЕЭК собирается уточнить правовой статус уловов

Евразийская экономическая комиссия намерена включить в Таможенный кодекс ЕАЭС нормы подтверждения статуса товаров Союза в отношении уловов и рыбопродукции. Также предлагается прописать порядок ввоза таких товаров в ЕАЭС.

ЕЭК опубликовала распоряжение с проектом корректирующих и дополняющих поправок в Таможенный кодекс. Участников ЕАЭС просят в трехмесячный срок сообщить о результатах внутригосударственных согласований поправок.

Объем документа — 132 страницы, в том числе в нем есть положения, непосредственно затрагивающие рыболовство, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, в кодексе предлагается прописать понятие уловов водных биоресурсов — «рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, выловленные (извлеченные) из среды обитания».

Кроме того, раздел V предполагается дополнить главой 43.2, посвященной особенностям ввоза в Союз уловов водных биоресурсов, а также рыбной и (или) иной продукции, произведенной из уловов. Согласно ей, уловы или продукция из них признаются товарами Союза, если:

— уловы водных биоресурсов добыты судами государств-членов в исключительной экономзоне и (или) на континентальном шельфе государств-членов и (или) в открытом море;

— рыбная и (или) иная продукция произведена на судах государств-членов из уловов водных биоресурсов, добытых судами государств-членов в исключительной экономзоне и (или) на континентальном шельфе государств-членов и (или) в открытом море;

— рыбная и (или) иная продукция произведена на судах государств-членов из уловов водных биоресурсов, добытых судами государств, не являющихся членами Союза, в открытом море, и в отношении указанных уловов совершены операции по их переработке и (или) обработке.

К указанным операциям по переработке и (или) обработке не относятся мойка, разделка, упаковка, сортировка, этикетирование, а также иные операции, если такие операции определены Европейской экономической комиссией.

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