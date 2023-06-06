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В MSC считают, что отзыв сертификатов у российских промыслов приведет лишь к тому, что компаниям РФ будет незачем соблюдать высокие стандарты рыболовства

MSC упрекнули в лояльности к российским рыбакам

Глава Департамента рыболовства и охоты Аляски (ADF&G) Даг Винсент-Лэнг обвинил Морской попечительский совет (MSC) в снижении требований к российским промыслам. По мнению чиновника, так организация дает возможность компаниям РФ оставаться в программе и продолжать платить.

Письмо к MSC Даг Винсент-Лэнг направил в конце мая. Он заявил: пока правительства и компании по всему миру реагировали на военные действия на Украине введением различных ограничений для изоляции России и лишения ее доходов от экспорта, Морской попечительский совет усиленно работал над тем, чтобы сохранить поставки уловов РФ на рынки стран Запада, пишет портал IntraFish.

Как сообщает корреспондент Fishnews, MSC немедленно отреагировал на критику со стороны чиновника, опубликовав ответное заявление на сайте организации. В нем говорится, что совет не снижал сертификационные требования и не делал никаких исключений, чтобы позволить российским промыслам оставаться в программе. MSC также публично попросил Дага Винсент-Лэнга о встрече, чтобы дать разъяснения по всем выдвинутым обвинениям.

В Морском попечительском совете заявили, что осуждают российские военные действия, однако главная цель организации — борьба с переловами. Эта огромная экологическая проблема, которая угрожает будущему Мирового океана. И, безусловно, выходит за рамки национальных или региональных интересов просто в силу масштаба, подчеркнули в MSC.

Организация не согласилась, что ее решения мотивированы интересами извлечения прибыли. Совет обратил внимание, что всю работу по сертификации выполняют независимые подрядчики, а их деятельность контролируется независимым органом по обеспечению качества. Кроме того, в MSC напомнили о своем решении лишить сертификата промысел скумбрии и сельди в Северо-Восточной Атлантике в 2019-2020 гг., хотя он являлся важным источником платежей за использование логотипа совета на упаковке.

В MSC считают, что отзыв сертификатов у российских промыслов приведет лишь к тому, что компаниям РФ будет незачем соблюдать высокие стандарты рыболовства. Это, возможно, повлечет кратковременную нестабильность с поставками в розничных сетях, однако никак не повлияет на законную торговлю российскими рыбой и морепродуктами по всему миру, уверены в организации.

Сомневаются в MSC и в справедливости слов американского чиновника о том, что сертификация обеспечивает поставки российской продукции на рынки западных стран. Совет напомнил Дагу Винсент-Лэнгу, что решения о запретах на импорт принимаются национальными правительствами. В Евросоюзе, к примеру, такую меру не ввели из-за опасений роста цен для населения и дефицита продукции на рынке.

И даже запрет, введенный США, по мнению MSC, не способен полностью закрыть американский рынок от поставок российской продукции, идущей из третьих стран.

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