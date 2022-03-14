Власти США решили запретить импорт российских морепродуктов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о запрете на импорт российских рыбы и морепродуктов. Эмбарго вводится в рамках нового пакета санкций в отношении РФ.

Глава государства подписал соответствующий указ 11 марта, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, под запрет попали поставки в США ряда товаров российского происхождения. В их числе рыба, морепродукты и продукция из них.

Мера должна исполняться независимо от любого заключенного контракта, полученной лицензии или разрешения, выданного до даты издания указа. В то же время предусмотрено, что при необходимости для запрета могут устанавливаться исключения.

Напомним, ранее законопроекты по запрету импорта российских рыбы и морепродуктов выдвигали сенаторы от штата Аляска. Они предлагали, чтобы эмбарго продлилось до тех пор, пока РФ не отменит аналогичные меры в отношении продукции США, введенные в 2014 г. Указ Джо Байдена отличается от этих инициатив тем, что не содержит условий для возобновления поставок из России.

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