В Приморье дан старт «красной» путине

На севере Приморского края предприятиям с 5 июня разрешено добывать горбушу и симу. Также ловить лосося могут представители коренных народов, подавшие соответствующие заявки.

Промысел открылся в Тернейском муниципальном округе. По данным краевого агентства по рыболовству, добычу лосося ведут компании «Акватехнологии», «Единские промыслы» и «Тройка», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

«Всего на этот год им распределено 210 тонн горбуши и 45 тонн симы. Добывать лосося будут по соревновательному принципу — так называемой «олимпийской системе», — рассказал руководитель агентства Валерий Корко.

10 июня к добыче симы подключатся Лазовский и Ольгинский муниципальные округа.

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