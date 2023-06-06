В Нижнем Поволжье огласят приговор за нелегальную рыбу

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. По данным правоохранителей, индивидуальная предпринимательница планировала продать более 22,7 тонн замороженной рыбной продукции без маркировки.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК по Астраханской области, общая стоимость изъятой рыбопродукции составила свыше 1,6 млн рублей. Товар хранился на территории рыбоперерабатывающего цеха в селе Бахтемир Икрянинского района.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. Дело направлено в суд.

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