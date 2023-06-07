Вклад рыбной отрасли улучшил инвестиционную картину Магаданской области

Рыбная промышленность стала одной из отраслей, которые помогли Магаданской области нарастить показатель по инвестициям после спада 2019 г., сообщил губернатор Сергей Носов на встрече с президентом.

«У нас был 2019 год, когда инвестиционная цикличность горнорудной отрасли привела к снижению объема инвестиций, но мы наверстали и даже превзошли достигнутые объемы, — заявил губернатор Магаданской области на встрече с Владимиром Путиным. — И что очень нас радует, что не только за счет возобновления инвестиций в горнорудную отрасль, но и за счет инвестиций в другие отрасли нашей экономики: и в рыбную отрасль, и в сельское хозяйство, и, что нам очень нравится, в туризм и энергетику».

По словам Сергея Носова, в результате регион добился очень хороших показателей по инвестициям и стал одним из лидеров в этой сфере по стране и на Дальнем Востоке.

Говоря о перспективах новых вложений, губернатор вновь отметил рыбную отрасль. «У нас планируются инвестиции, в этом году также запускаем очень интересный комплекс по переработке рыбьего жира. Причем в более глубокой переработке мы выходим на rTG – продукт, который уже пользуется спросом на мировом рынке. Вся продукция в принципе номинирована на экспорт, совместные предприятия, современные технологии. Мы успели – та работа, которая проводилась, была сделана не зря, мы по многим вопросам успели получить современные технологии», — сказал глава региона.

Как ранее сообщили Fishnews в региональном департаменте рыбного хозяйства, в 2022 г. в сравнении с предыдущим годом уровень инвестиций в основной капитал организаций увеличился на 30%, составив порядка 4,1 млрд рублей.

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