Реки Хабаровского края активно зарыбляют кетой

В Хабаровском крае продолжаются работы по восстановлению запасов лососевых в бассейне Амура и реках, впадающих в Охотское море. Рыбоводные заводы в этом сезоне уже выпустили почти 48 млн штук молоди кеты.

Всего, по данным краевого комитета рыбного хозяйства, до середины июля планируется отправить в дикую природу не менее 50 млн мальков.

«В последние годы в регионе наблюдались колебания численности тихоокеанских лососей. Причины носят комплексный характер и связаны как с природными факторами, так и с антропогенным воздействием», — обратили внимание в комитете.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Хабаровского края, выращенную этой весной молодь уже выпустили на Гурском и Анюйском лососевых рыбоводных заводах Амурского филиала Главрыбвода. Рыбу переселили в реки Гур, Анюй, Биджан, Бира и Малая Уда.

Отмечено, что помимо крупных заводов, в восстановлении популяции лососевых участвуют и небольшие предприятия края, и даже крестьянско-фермерские хозяйства.

Вся молодь выращена из икры, которую заложили на инкубацию осенью. Тогда удалось заложить свыше 61 млн икринок, — вдвое больше, чем годом ранее.

Всего в крае работают 12 лососевых рыбоводных заводов. Их суммарная производственная мощность превышает 114 млн штук молоди в год.

По информации пресс-службы, в рамках региональной стратегии развития утвержден целевые показатели по выпуску выращенной на заводах лососевой молоди: в 2026 г. — 78 млн экземпляров, к 2030 г. — 87 млн штук.

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