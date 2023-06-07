Для регулирования рыболовства на Дальнем Востоке предложили ряд поправок

Минсельхоз представил проект новых изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Поправки предлагаются по разным видам водных биоресурсов и видам добычи.

Проект изменений важнейшего для рыбаков документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется внести в правила поправки в связи со вступлением в силу закона о рыболовном журнале.

В проект вошли и другие изменений по регулированию промышленной добычи. Так, предполагается дополнить список документов, которые должны иметь при себе лица, ответственные за добычу. Планируется уточнить требования к сбросу отходов при переработке уловов морских гребешков в Северо-Курильской зоне, по фиксации информации о выпуске акклиматизированных видов водных биоресурсов, не разрешенных к вылову.

Предлагается изменить сроки запрета спецпромысла минтая на Западной Камчатке для снюрреводного лова: сдвинуть сроки завершения запретного периода до 30 апреля (сейчас это 15 мая). Также предполагается внести подпункт по ограничениям в Северо-Курильской зоне. В проект включены и изменения по срокам лова камчатского и синего крабов в Западно-Камчатской подзоне, отменить запретный период для добычи равношипого краба в Западно-Камчатской подзоне.

Готовятся изменения для Камчатского края. В частности, в правилах предполагается закрепить ограничения по длине центрального троса ставного невода в заливе Корфа.

Планируется установить особые требования к промысловому размеру гольцов в водных объектах Приморского края и в подзоне Приморье к югу от мыса Золотой — 34 см.

В проект также вошли изменения в сфере любительской рыбалки и организации традиционного рыболовства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews