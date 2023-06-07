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Охотнее всего курсанты идут на практику на современные суда, где работают отличные специалисты с большим опытом. Фото Степана Галкина

Будущих моряков закаляют в рейсах

Попасть на практику на флот группы компаний «Норебо» нелегко: желающих много, а мест — значительно меньше. Однако ребята приобретают массу полезных навыков, опыта и возможность получить работу в холдинге.

В «Норебо» знают, что первый выход в море — ответственное и волнительное событие, поэтому стараются сделать рейс для ребят максимально полезным и комфортным. Практику они проходят на современных судах, оснащенных всем необходимым, под чутким руководством высококвалифицированного экипажа, рассказали Fishnews в пресс-службе холдинга.

Во время стажировки учащихся берут на должность матроса, за каждым практикантом закрепляют бывалого мастера. В «Норебо» сохранилась традиция наставничества: ребята приходят «теоретиками», а опытные специалисты помогают им научиться применять знания на практике. Наставники внимательно следят за подопечными и отмечают самых активных и целеустремленных. Информация о практикантах поступает в кадровые службы холдинга. Это очень важно, если молодые специалисты хотят и дальше работать в группе компаний.

Такая история случилась с выпускником Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева (ММРК) Виктором Пусторнаковым. Про возможность прохождения практики на судне «Норебо» молодой специалист узнал от друга. Тогда Виктор решил обратиться в холдинг — и вскоре вышел в рейс на «Капитане Демиденко». По словам парня, это была первая практика, на которую его взяли без каких-либо сложностей.

Главным преимуществом практики в «Норебо» Виктор считает опыт: «Меня научили практически всему, что я проходил за четыре года обучения. То есть я отучился, какая-то база знаний была, но этого было недостаточно, чтобы сразу вступить в должность».

В рейсе юный матрос сталкивался с проблемами, чаще всего — из-за отсутствия необходимых знаний и навыков. Но молодой человек рад, что опытные специалисты всегда были готовы прийти на помощь. «Все отлично объяснили, показали, если не понял, — показали еще раз», — вспоминал он.

После выпуска Виктор вернулся на «Капитана Демиденко», — но уже не как практикант, а в качестве четвертого штурмана. Слаженный коллектив стал одним из главных пунктов при выборе места работы. Виктору важно, чтобы члены экипажа действовали как настоящая команда — помогали друг другу, советовали и подсказывали, как лучше. «Вот в «Норебо» на этом судне так и есть. Я когда что-то не понимаю, ко мне кто-нибудь подойдет, объяснит, покажет, — обратил внимание юноша. — Приятно в таком коллективе работать».

Самым ярким и запоминающимся моментом в рейсе для матроса стал заход в Санкт-Петербург. «Для меня это было что-то новое. Я первый раз стоял на руле при заходе в порт Санкт-Петербурга, — поделился впечатлениями Виктор. — Мне дали шанс, и я его реализовал. Все было очень интересно, запоминающийся момент».

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