Воспроизводством семги в НАО заинтересовался бизнес

Частный инвестор готов построить в Ненецком автономном округе рыборазводный завод для воспроизводства атлантического лосося в реках региона. Предприятие планируют запустить к осени 2024 г., еще два-три года потребуется на выращивание маточного стада.

Проект поддержал губернатор Юрий Бездудный. Напомним, на заседании Общественного экологического совета НАО в конце мая глава региона поручил проработать вопрос воспроизводства ценных пород рыб.

«Со своей стороны будем оказывать всестороннюю помощь и в подборе участка, и в создании комфортных условий для развития предприятия», — обещал Юрий Бездудный на рабочей встрече.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора, реализация проекта начнется с научного обоснования. Инвестору при поддержке регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК предстоит выбрать наиболее подходящие реки округа с хорошим потенциалом для воспроизводства стада семги.

«Мы привлечем инвестиции в регион, организуем новые рабочие места для жителей и, главное, увеличим стадо лососевых пород в наших реках, — заявил руководитель департамента Альберт Чабдаров. — Возможно, это будет Пёша, возможно, Индига, может, будут и малые реки. Туда будем доставлять молодь, которую вырастим на заводе в Нарьян-Маре. Причем сам материал для воспроизводства компания будет брать из этих же рек, чтобы не было нарушений экосистемы».

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