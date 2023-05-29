НАО готовит планы по разведению сиговых

Власти Ненецкого автономного округа намерены наладить воспроизводство сиговых рыб в бассейне Печоры. Идей в этой сфере ждут в том числе от предпринимателей.

Необходимость восстановления видового разнообразия и численности сиговых обсудили на заседании Общественного экологического совета при губернаторе НАО.

«Сообщество рыбаков отмечает, что количество рыбы сокращается. Для нас это серьезный сигнал. Надо разобраться, в чем проблема — в качестве воды или, может, в излишнем промышленном вылове. Считаю, что нужно привлечь научное сообщество и пойти еще по одному правильному пути — это воспроизводство водных биологических ресурсов», — сказал глава региона Юрий Бездудный.

Предполагается разработать комплексную программу восстановления видового разнообразия и численности сиговых видов рыб в бассейне Печоры. Губернатор также поручил окружному департаменту природных ресурсов, экологии и АПК разработать соответствующие бизнес-идеи для местных предпринимателей, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Предлагаю в ближайшее время проработать стартапы для наших предпринимателей по рыборазведению. Также можно отработать с Минвостокразвития России и Росрыболовством вопрос по привлечению в наш округ крупных рыборазводных заводов. Тема непростая. Сразу большой завод поставить будет сложно, но любая дорога начинается с первого шага. Очень важно, чтобы мы нашли сейчас, с кем будем взаимодействовать и начали разведение лососевых и сиговых пород рыб», — отметил Юрий Бездудный.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с региональными властями и РАН разработать комплексную программу по восстановлению популяций сиговых в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. К настоящему времени разработка программы перешла в финальную стадию.

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