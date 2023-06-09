В этом году Приморье планирует поднять со дна восемь бесхозных судов

В Приморском крае в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» до конца 2024 г. планируют поднять 27 затонувших объектов. В том числе восемь — в текущем году.

Контракт на обследование и подготовку документов на подъем затонувших объектов в рамках проекта «Генеральная уборка» подписан. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на зампреда Елену Пархоменко.

«Работы выполняются в два этапа. Сперва обследуют два судна, которые поднимут в первую очередь. Непосредственно сами мероприятия начнутся после экспертных заключений, разработки проекта. Ориентировочно это будет осенью», — рассказала она.

Елена Пархоменко добавила, что поднимают те суда, которые либо наносят экологический вред акватории, либо мешают судоходству. Так, в прошлом году был поднят и утилизирован плавдок в бухте Диомид.

«Прежде всего, подъему подлежат объекты, не имеющие собственников. Благодаря федеральному проекту мы сможем улучшить не только экологию наших морских акваторий, но и повысить безопасность судоходства», — подчеркнула зампред правительства Приморья.

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