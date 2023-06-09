Россия и Китай возобновили совместные рейды рыбоохраны

Российские и китайские рыбинспекторы провели совместные мероприятия по контролю промысла в водах Амура. Отмечено, что представители РФ лично провели мероприятие на территории Китая после длительного периода ограничений, связанных с пересечением границы.

Рейды провели с 28 мя по 5 июня во исполнение решений 31-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Напомним, она состоялось в марте в городе Чжухай (провинция Гуандун).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства, российские инспекторы осуществили контроль как в китайских водах Амура, так и в прибрежной полосе. На территории Китая делегация посетила рыболовецкие станы, расположенные на пограничных участках реки в районе городов Тунцзян и Фуюань.

Сотрудники рыбоохраны РФ ознакомились с разрешительными документами на вылов, осмотрели китайские лодки, орудия добычи и уловы. Также с рыбаками КНР провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил рыболовства и летнего запрета на промысел, который ежегодно действует с 11 июня по 15 июля.

Нарушений зафиксировано не было. Для повышения эффективности противодействия незаконному промыслу российские и китайские сотрудники рыбоохраны обменялись информацией по усилению работы в период летнего запрета на промысел. По итогам совместного контроля в Харбине стороны подписали протокол.

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