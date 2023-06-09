В Крыму 12 рыбоводных участков обретут хозяев

В Республике Крым на аукционе разыграли 12 участков для аквакультуры на внутренних водных объектах. Три участка были проданы по цене более 1 млн рублей за каждый, в том числе самый дорогой — за 31,18 млн рублей.

Напомним, изначально на торги выставлялись 13 рыбоводных участков, расположенных в Симферопольском, Бахчисарайском, Красноперекопском и Сакском районах. Площадь этих РВУ — от 0,2 до 18,3 га. Стартовые цены варьировались от 202 рублей до 14,6 тыс. рублей.

До начала аукциона организатор — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства — отменило торги по одному из лотов. По 12 оставшимся аукцион признан состоявшимся, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол торгов. В большинстве случаев цена продажи незначительно превысила стартовую. Однако три участка были реализованы по ценам более 1 млн рублей.

Так, участок площадью 2,75 га на водном объекте в Бахчисарайском районе был приобретен за 31,18 млн рублей. РВУ площадью 13,5 га на части озера Айгульского в Красноперекопском районе реализован за 6 млн рублей. А акватория площадью 18,3 га в Симферопольском районе — за 1,3 млн рублей.

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